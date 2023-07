Calciomercato | Juve Stampa | PSG e Vlahovic hanno già accordo

(Di domenica 16 luglio 2023) Il serbo è in cima alla lista dei possibili sostituti di Mbappé. MADRID (SPAGNA) - Dusane il Paris Saint Germain avrebbero già trovato uneconomico. Lo riporta "Marca", precisando che il serbo è stato individuato dai parigini come principale alternativa a Mbappé, in caso di divorzi

Il serbo è in cima alla lista dei possibili sostituti di Mbappé. MADRID (SPAGNA) - Dusan Vlahovic e il Paris Saint Germain avrebbero già trovato un accordo economico. Lo riporta "Marca", precisando ...Giocatore bianconero in uscita, operazione che potrebbe costare intorno ai 25 milioni di euro: tutti i dettagli. Il West Ham si apre all'opzione di un prestito con obbligo condizionato per Zakaria, ma ...Il possibile ritorno in Serie A o l'offerta dell'Arabia, adesso, il giocatore è ad un bivio importante: tutti i dettagli. La decisione sul futuro di Kessie si avvicina mentre il Barcellona deve fare i ...

Morata avrebbe trovato un’intesa con la Roma. Lo spagnolo preferirebbe la squadra capitolina alla Juventus. I giallorossi hanno già un accordo con il giocatore, ora proveranno a prenderlo in prestito ...Adesso il club rossonero punta un obiettivo comune ai bianconeri che arriverebbe, proprio, dal Torino. Tutti i dettagli dell'operazione.