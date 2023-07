Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 16 luglio

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’annunciare subito Thuram. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Ilin entrata è segnato dalla conclusione, in negativo, della trattativa con Romelu Lukaku. Il calciatore non tornerà all’, Piero Ausilio ha deciso di chiudere totalmente con il belga a causa dei suoi ...

, i nerazzurri, tiratisi indietro dalla corsa per Romelu Lukaku, valuta altri nomi: tra questi Nzola Dopo che l'ha deciso di fare un passo indietro per Romelu Lukaku e in casa ...Di solito nel fine settimana ilsi prende una pausa, stavolta sembra abbia fatto eccezione, almeno per quel che ... La giornata si è aperta con la notizia della clamorosa rottura tra...La Gazzetta dello Sport racconta l'ennesimo colpo di scena dell'intricato caso legato a Romelu Lukaku . Il centravanti belga, che non andrà più all'dopo la clamorosa rottura di queste ore, avrebbe fatto sapere a Mauricio Pochettino di volersi presentare lunedì al raduno della squadra per cominciare gli allenamenti. Che, però, svolgerà a ...

Lukaku, che combini La telenovela di Big Rom non ha una fine e ora il discorso attaccanti si fa sempre più interessante.Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di sabato 15 luglio ...