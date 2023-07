Calciomercato Inter | colpo a sorpresa di Marotta e Ausilio | accordo con Cuadrado

(Di domenica 16 luglio 2023) La finestra estiva diè iniziata da due settimane e i Direttori Sportivi di Serie A si starebbero muovendo senza sosta per rinforzare la rosa della propria squadra. Uno dei club più scatenati è l’, che ha venduto Brozovic all’Al Nassr e Onana al Manchester United e che ha già acquistato ben 3 giocatori: Thuram, Frattesi e Bisseck. Il lavoro diperò non è di certo finito, infatti avrebbero portato a termine un. Dopo aver rinunciato a Romelu Lukaku, l’sarebbe alla ricerca di nuovi profili per l’attacco, ma intanto avrebbe trovato un esterno destro di riserva. Uno degli obiettivi in quel ruolo era lo svedese Emil Holm dello Spezia, ma come un fulmine a ciel sereno,e ...

La pensa allo stesso modo Arianna: Da oggi ho finito di seguire i calcio e la mia amata, non pensavo di dirlo dopo 36 anni di tifo. Ma questo non è più il calcio che amavo e forse me ne sono ...Dopo alcuni rumors riguardanti la Lazio, e dopo un'ultima stagione con 47 presenze complessive condite da due reti e quattro assist, ecco il sì (a sorpresa) all': nelle prossime ore attese le ...... convinti del suo attaccamento indissolubile alla maglia, i dirigenti di casasi sono ... Come si dice, semi - citando, 'È il, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!'

Oltre agli acquisti l’Inter deve fare molta attenzione alle possibili cessioni, e oltre agli ormai noti Onana e Lukaku il nome nella lista dei partenti è Gosens. Secondo quanto viene riportato da Tutt ...Ormai ci siamo, anticipazioni confermate sul futuro di Onana. Manchester United nel destino del portiere dell'Inter: i dettagli dell'affare ...