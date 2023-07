Calciomercato Inter | caccia al sostituto di Lukaku | idea Balogun oltre a Morata

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) L’si mette alla ricerca deldi Romelu. Dopo la lunga trattativa negli scorsi giorni, c’è stata la rottura totale tra i nerazzurri e l’attaccante belga che di certo non tornerà a Milano sponda. Circolava la clamorosa ipotesi Milan ma soprattutto la pista che vedeva il centravanti di Anversa alla Juventus comedi Vlahovic in caso di cessione del serbo al Paris Saint Germain. Marotta deve trovare un partner d’attacco a Lautaro Martinez che, dopo l’addio anche di Dzeko, al momento farebbe coppia con il solo Correa. Al momento non ci sono trattative in corso ma l’sembrerebbeessata al giovane di proprietà dell’Arsenal Folarin. Il 22enne viene da un’ottima stagione al Reims e rappresenterebbe il ...