Calciomercato com – Inter | idea Gravenberch per il centrocampo | Primapagina

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-16 10:30:00.com riporta quanto segue: L’riparte dopo l’affaire Lukaku. Questi sono i giorni di un altro addio, quello di André Onana direzione Manchester United per il quale arriverà presto il via libera, ma sono anche i giorni in cui i nerazzurri provano a chiudere alcuni acquisti. Uno riguarda proprio il sostituto del camerunese tra i pali. Il nome di Yann Sommer, 34enne svizzero, è già stato individuato ed è stata già raggiunta un’intesa sul contratto. Liberarlo dal Bayern Monaco, che nel frattempo lavora su Mamardashvili, non è complicato, perché c’è una clausola rescissoria da 6 milioni di euro confermata anche da Uli Hoeness e perché con i bavaresi si può discutere per abbassare questa cifra. Ma non solo, perché un altro nome si è inserito in questi discorsi: quello di Ryan ...

Commenta per primo Xavi Simons rientra al PSG. La società parigina ha fissato le visite mediche per la giornata di oggi, acquisendo le sue prestazioni grazie alla clausola di recompra fissata a 6 ...Commenta per primo Walter Zenga , bandiera dell'Inter, non ha usato giri di parole per esprimere la sua delusione nei confronti di Romelu Lukaku , che ha avuto contatti con Milan e Juventus in gran ...Commenta per primo Massimo Mauro , a La Gazzetta dello Sport , ha parlato così del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus. NO A LUKAKU - 'Sarò antico, ma io i giocatori come Lukaku che hanno ...

Juve, spunta l’idea Fiorentina per Arthur: la situazione | Primapagina Calciomercato.com

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue parole sul mercato biancoceleste: "Ho le idee chiare, a Sarri ho chiesto d ...