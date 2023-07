Inter, Zenga dimentica Lukaku: 'chiuso'Zenga prosegue sul comportamento di Lukaku: 'Solo tempo perso. Si chiama mercato, per carità, ma perché non dirlo prima C'era bisogno di ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiNon solo Lukaku: i duelli Inter - Juve ...CHIUSO: LA DECISIONE DEL CLUB INTER - LUKAKU, È ROTTURAchiuso: i nerazzurri ...Amen,chiuso, resta solo una domanda: non dove vai, ma perché vai Per tre milioni in più all'anno Avrà avuto paura che l'Inter non trovasse l'accordo col Chelsea, ma questo Lukaku non l'ha ...

Calciomercato – Capitolo Morata: Milan fermo, Roma in pressing | News Pianeta Milan

Capitolo Zakaria: in settimana altri contatti tra Juventus e West Ham. Si va verso il prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. Da decidere la cifra finale di riscatto, che i bi ...La vicenda Lukaku ha scosso l'Inter e il mercato italiano: un grande ex nerazzurro non perdona il centravanti belga ...