Calcio | Mondiali donne Azzurre accolte ad Auckland da comunità italiana

(Di domenica 16 luglio 2023) Porte aperte ai tifosi per l'allenamento delle ragazze del ct Bertolini(NUOVA ZELANDA) - Il tifo per lenon conosce confini e adla Nazionale femminile continua a ricevere ...

Primo allenamento a porte aperte per la Nazionale femminile azzurra in quel di Auckland in vista deiche avranno inizio tra pochi giorni. Tanti tifosi in festa durante la seduta e all'incontro con la comunità italiana organizzato dall'Ambasciata italiana in Nuova Zelanda. Questa mattina il ...Porte aperte ai tifosi per l'allenamento delle ragazze del ct Bertolini AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Il tifo per le azzurre non conosce confini e ad Auckland la Nazionale femminile continua a ricevere ...Miglior marcatrice Silvia Avegno con quattro gol Le ragazze italiane, a dire il vero, partono un po' con il freno a mano tirato, fallendo undi rigore con Marletta e facendosi sorprendere dopo ...

Calcio: Mondiali donne. Azzurre ad Auckland per cerimonia benvenuto Tiscali

Porte aperte ai tifosi per l'allenamento delle ragazze del ct Bertolini AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Il tifo per le azzurre non ...Le scelte dei ct Milheiro e Bollini sui giocatori che andranno in campo: negli azzurrini Esposito nel tridente ...