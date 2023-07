Calcio | Mondiali donne Azzurre accolte ad Auckland da comunità italiana

(Di domenica 16 luglio 2023) Porte aperte ai tifosi per l'allenamento delle ragazze del ct Bertolini(NUOVA ZELANDA) - Il tifo per lenon conosce confini e adla Nazionale femminile continua a ricevere grande calore e incitamento. Dai tifosi in festa durante l'allenamento all'incontro con la

Primo allenamento a porte aperte per la Nazionale femminile azzurra in quel di Auckland in vista deiche avranno inizio tra pochi giorni. Tanti tifosi in festa durante la seduta e all'incontro con la comunità italiana organizzato dall'Ambasciata italiana in Nuova Zelanda. Questa mattina il ...Porte aperte ai tifosi per l'allenamento delle ragazze del ct Bertolini AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Il tifo per le azzurre non conosce confini e ad Auckland la Nazionale femminile continua a ricevere ...Miglior marcatrice Silvia Avegno con quattro gol Le ragazze italiane, a dire il vero, partono un po' con il freno a mano tirato, fallendo undi rigore con Marletta e facendosi sorprendere dopo ...

Calcio: Mondiali donne. Azzurre ad Auckland per cerimonia benvenuto Tiscali

L’inizio della prossima settimana porterà tre grandi colpi di mercato in casa Genoa Secondo quanto scrive Il Secolo XIX in edicola questa mattina la formazione rossoblu sta per sistemare il proprio or ...Porte aperte ai tifosi per l'allenamento delle ragazze del ct Bertolini AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Il tifo per le azzurre non ...