(Di domenica 16 luglio 2023) E finalmentesolleva un trofeo in questo 2023.tre finali continentali di club e l’ultimo atto del Mondiale Under 20, è la selezione Under 19 di Alberto Bollini a regalare una grande soddisfazione trionfando nell’Europeo di categoria a Malta. Così come vent’anni fa, è ila cadere sotto i colpi degli azzurrini, che trionfano grazie al gol di Kayode nel primo tempo: un successo che mancava dal 2003 e che dimostra ancora una volta come il talento sia ancora di casa nel nostro Paese. Un successo di un centrocampo di sicuro avvenire, composto non solo da Cher Ndour già del Paris Saint-Germain, ma anche dei vari Niccolò Pisilli, Luca Lipani e del capitano Giacomo Faticanti, muscoli e cervello che possono già dire la loro tra i grandi. Un successo delle ali tutto brio come Samuele Vignato, Luca D’Andrea e Luis Hasa, ...

Qualcuno dovrebbe dire: "Caro Malagò visto chequesto problema in l'Inghilterra, di farsi da parte, visto che ilfinanzia tutto lo sport italiano." Quindi prendiamoci qualche unità in ...... perciò a Parisi servirà tempo per adattarsi a questo interpretazione di. Parisi è un ...ma avrà ancora più senso se l'investimento non limiterà la Fiorentina nell'acquistare quelle che...' Le gambe non sono al massimo,svolto la prima settimana di lavoro e oggi eravamo un po' imballati come è normale che sia. Ma queste prime gare servono a ritrovare confidenza con il campo. Siamo contenti di aver disputato ...

Calcio, ABBIAMO UN FUTURO! L'Italia piega il Portogallo e vince gli Europei U19 dopo 20 anni! OA Sport

Sono praticamente infiniti i complimenti che stanno arrivando in direzione di Carlos Alcaraz dopo la sua prima vittoria a Wimbledon. Il murciano è letteralmente ricoperto d'affetto soprattutto dal suo ..."Vlahovic, a Parigi ti tagliamo le tre dita!" firmato ultras del PSG. Non è ancora neanche iniziata non solo l'avventura, ma addirittura la trattativa per portare al Paris Saint Germain l'attaccante d ...