Cagliarimania | la squadra prende forma prima del ritiro valdostano Jankto | duttilità ed esperienza al servizio di Claudio Ranieri

(Di domenica 16 luglio 2023) Il Cagliari di misterha ufficialmente iniziato la preparazione in vista del ritorno in Serie A. Il calendario ha deciso che...

Il calendario ha deciso che la prima gara si giocherà in trasferta in casa del Torino mentre la primaa visitare l'Unipol Domus sarà l'Inter dell'ex Nicolò Barella. Intanto la società si sta ...Ranieri ha portato ladalla C alla A compiendo un miracolo, con lui tutti remavano nella stessa direzione. Ranieri sarebbe capace di far andare al massimo anche il giocatore più scarso. Con ...Anche qui vale il discorso dell' esperienza e dello spogliatoio , perché Pavo per l'interaè un vero leader, un trascinatore. In campo il suo rendimento è calato anche per via dei gravi ...

Cagliari 1988, Claudio Ranieri firma con i rossoblù, sprofondati in Serie C1 con tanto di rischio di fallimento. Arriverà dalla Puteolana, praticamente ai tempi uno sconosciuto. Dopo il primo allename ...