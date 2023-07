Cagliari | UFFICIALE | Ciocci in prestito al Pescara

Lo annuncia il club abruzzese attraverso un comunicato: 'La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla societàCalcio il diritto per le prestazione sportive ...... neo comandante della Capitaneria di Porto di Savona,marittimo dal 1991 e proveniente da. "Vengo dalla capitaneria di porto di- aveva dichiarato al cambio della guardia ...Nessuna replicadalla Samp che manifesta però il proprio disappunto pari a quello della ... In arrivo l'esterno sinistro delBarreca nello scambio con Augello: ai blucerchiati anche 2 ...

Cagliari: ufficiale l'acquisto di Jankto dal Getafe Agenzia ANSA

Quella che, sul campo, comincerà ad agosto, sarà la quinta stagione sulla panchina del Cagliari per Claudio Ranieri, come riportato da L’Unione sarda. Viene compreso il triennio 1988-1991 per il ...I Rossoneri salutano il giovane 2003 che per il secondo anno andrà in prestito in Serie B. Ecco di chi si tratta.