Caccia al fresco | folla per i bagni nel fiume ' Ma serve il bus navetta'

(Di domenica 16 luglio 2023) Come ogni estate le pozze del Renara sono prese d'assalto e la viabilità va in tilt. Tarantino: 'E' l'unica soluzione per garantire sicurezza e offrire un servizio'

Come ogni estate le pozze del Renara sono prese d'assalto e la viabilità va in tilt. Tarantino: 'E' l'unica soluzione per garantire sicurezza e offrire un servizio'

Come ogni estate le pozze del Renara sono prese d’assalto e la viabilità va in tilt. Tarantino: "E’ l’unica soluzione per garantire sicurezza e offrire un servizio" ...Ieri in Toscana la massima è stata di 37,4° a Firenze ma la colonnina è destinata a salire. Sale anche la temperatura del mare ...