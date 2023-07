Btp | la scommessa pazzesca sull' Italia | cosa sta succedendo | gufi muti

(Di domenica 16 luglio 2023) Il debito esplode, ma c'è a chi piace. E non si tratta solo dei risparmiatorini, che nei mesi scorsi hanno fatto man bassa delle emissioni di Btp, ma anche degli investitori esteri. Secondo Bank, infatti, nei primi mesi dell'anno si è verificata un'inversione di tendenza. «Dopo un periodo prolungato in cui le vendite erano state superiori agli acquisti», si legge nel bollettino economico di Via Nazionale, «gli investitori esteri hanno manifestato un rinnovato interesse per i titolini. Nei primi quattro mesi dell'anno gli investimenti esteri sono stati pari a 16,4 miliardi, quasi interamente in obbligazioni, di cui 10,4 miliardi in titoli pubblici». Riportando la situazione al livello precedente alla raffica di rialzi dei tassi di Christine Lagarde. Insomma, il mercato torna a scommettere ...

A titolo di confronto, ila 5 anni viaggia al 3,95% lordo e 3,45% netto. Dunque, il bond ... E il bond Goldman Sachs non sarebbe altro che unasulla discesa dei tassi , un modo per ...Cedola CcTeu 2031 esui tassi Dunque, il CcTeu 2031 offrirà una prima cedola tra poco più ...riceverebbe un rendimento superiore a quello che avrebbe ottenuto comprando unordinario di ...Gli obbligazionisti entrati sul mercato sovrano lusitano hanno vinto la. Non era scontato,... Lo si nota suicon l' aumento dei tassi d'interesse. Inquietudini in parte giustificate, in ...

BTP: tassi e Spread, quali scenari dopo la corsa al ribasso Trend-online.com

L'apertura delle borse europee, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del petrolio e del gas ...Borse europee ancora in rialzo nel giorno in cui verrà reso noto il dato sull'inflazione americana, con gli economisti che si attendono una frenata dal 4% di maggio al 3,1% di giugno. Gli investitori ...