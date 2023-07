Brutto Incidente Per Jovanotti! Il Cantante Finisce In Ospedale!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 16 luglio 2023) Grande spavento per Lorenzo Cherubini. Ilinfatti, é finito in ospedale dopo essere caduto in bicicletta mentre era in vacanza a Santo Domingo. Niente paura però. Nonostante le fratture riportate, il nostro Jovanotti non ha perso il sorriso ed é pronto a rimettersi in forma quanto prima. Ecco tutti gli aggiornamenti! Jovanotti cade dalla bici ein ospedale: ecco come sta Poche ore fa, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha fatto sapere ai suoi fan di essere in ospedale. Ilé stato vittima di unin bici in quel di Santo Domingo, dove si trova in vacanza. Nonostante il dolore e le fratture riportate, Jovanotti non ha perso il sorriso e ha voluto tranquillizzare i suoi fan. E’ stato proprio lui a raccontare cosa è successo. Come accennato, il cantautore é in ...