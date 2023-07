Brutto incidente in bicicletta per Jovanotti | clavicola e femore rotti

(Di domenica 16 luglio 2023) Lorenzo Cherubini, che si trova in Repubblica Dominicana, racconta sui social del grande spavento: "Non riesco a stare in piedi, fa un gran male. Ma sono vivo"

Lorenzo Cherubini, che si trova in Repubblica Dominicana, racconta sui social del grande spavento: "Non riesco a stare in piedi, fa un gran male. Ma sono vivo" per Jovanotti a Santo Domingo. Il musicista è caduto mentre andava in bicicletta e si è fratturato il femore in tre diversi punti e la clavicola. A darne notizia è stato lo stesso ...

Brutto incidente in bici per Jovanotti a Santo Domingo: è ricoverato in ospedale TGCOM

Incidente in bicicletta a Santo Domingo per Jovanotti: femore e clavicola fratturati. Il cantante ricoverato in ospedale ...