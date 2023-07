Brutta caduta dalla bici | Jovanotti si rompe femore e clavicola 

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Brutto incidente per Lorenzo Cherubini, in arte, che cadendocletta si è rotto ilin tre punti e la clavicola. È lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso un video postato su facebook. "Temo di essermi rotto qualcosa. Ho fatto un gran volo in- racconta mostrando le immagini del suo incidente in cui ringrazia più volte i soccorritori in lingua spagnola - Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l'ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi...Sono volato alla grande". Il cantante spiega di essere "ospite di un amico in Repubblica Dominicana: mi sono portato laal mare - aggiunge nel video e sbam!. Mi sono fatto male". Sbalzato per diversi metri Lorenzo ...

Jovanotti durante una vacanza con la moglie in Repubblica Dominica ha subito unain bicicletta. A raccontarlo è stato lo stesso Jova sui propri social dove condividendo un video in cui veniva soccorso da dei paramedici e un altro durante il ricovero in ospedale dove ......sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Morta l'asinella aggredita da un orso a Sauris Un nuovo frantoio 4.0 per il Consorzio dell'olio del Friuli Venezia Giulia......Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Un nuovo frantoio 4.0 per il Consorzio dell'olio del Friuli Venezia Giuliain ...

Jovanotti, brutta caduta in bici: «Mi sono rotto clavicola e femore in tre punti, fa malissimo». L'incidente a ilmessaggero.it

Sbalzato per diversi metri Lorenzo Cherubini è caduto rovinosamente e l'esito, una volta giunto in ospedale è questo: femore rotto in tre punti e frattura alla clavicola. Nei prossimi giorni dovrà ...In un video pubblicato su TjkTok Lorenzo Jovanotti spiega (e mostra) di avere avuto un incidente in Repubblica Dominicana, dov’era in vacanza ospite di un amico. In bici non ha visto un dissuasore di ...