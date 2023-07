Boomdabash | esce il nuovo album “Venduti”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 16 luglio 2023) LECCE – “” è il titolo delattesissimo disco dei, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy) a distanza di tre anni dall’ultimoin studio. Un importante progetto discografico, con l’intento di esprimere a 360 gradi la doppia anima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È uscito “Rush!”, ildei Maneskin “Panico”, l’Ep di Simon Cole Tornano i Simply Red: il 26 maggio“Time” Gabriele Borsato:‘Online’, ilsingolo del cantautore veneto Coez e Frah Quintale in tour insieme nel 2024 Cypress ...