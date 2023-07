Bonus psicologo 2023 | chi può richiederlo e come funziona

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilè stato prorogato fino al 31 agosto. Vediamo chi può avervi accesso e qual è l’importo erogato. Alcuni cittadini potranno ancora richiedere ilper lasciarsi aiutare da esperti psicoterapeuti., c’è la proroga – Ilovetrading.itIl Ministero della Salute ha chiesto all’INPS di prorogare il2022 nei mesi di luglio e agosto. La decisione riguarda la necessità di aiutare coloro che sono stati colpiti dal tremendo alluvione che ha coinvolto ad inizio maggio l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. In seguito alla richiesta, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha riaperto i termini delle procedure di utilizzo dell’agevolazione. Il calendario ...

IlL'indagine di Fondazione Soleterre ha toccato inoltre il tema del: il 67% degli italiani dichiara di avere sentito parlare del, ma solo il 3% ne ha ...Più di un italiano su due, il 56%, sarebbe incentivato a rivolgersi a unose ci fosse ilpsicologico a fronte di un 23% che lo ha già fatto negli ultimi tempi. Come rivela l'indagine '...Se resta tutto incastonato nella formula: ecco, ti do i soldi del; oppure, ecco ti do un pacchetto di cinque incontri gratis dallo psicoterapeuta, così ti risolvi i problemi che hai e ...

L' emergenza salute mentale è ormai diventata condizione costante della nostra società. Non stiamo molto bene e soprattutto non stanno bene i più giovani con il 39% dei ragazzi italiani che soffre di ...Dagli Stati Uniti al Regno Unito sono sempre di più le aziende che tra i propri benefit comprendono aiuti e supporto ai dipendenti che divorziano ...