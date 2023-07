(Di domenica 16 luglio 2023) Emilianodà il proprio parere, da ex, sulla vicenda legata a. L’ospite di Radio Sportiva vedrebbe beneil calciatore dell’Inter. STRATEGIE – Emilianofa il punto della situazione su Romelu: «È sicuramente unimportante e ha fatto molto bene nell’Inter. Se tante squadre lo vogliono è perché è undipotrebbe dare una grande, sia che giocasse da solo che in coppia con Vlahovic. Dzeko ha sempre fatto bene e a me è sempre piaciuto. Dai suoi movimenti c’è solo da imparare. Avendo davanti un giocatore come luinella scorsa stagione ha trovato ...

Davanti, Thuram si è appropriato dello slot di Dzeko , maresta più di un obiettivo per ... Dal mercato, non è escluso un ritorno di, dalla Salernitana, come quarta scelta. Chi ...IT - Inter, il Chelsea ha fretta di vendere, ma il belga vuole solo l'Inter.23.08 - Juventus,... protagonisti Lasagna e.12.24 - Arrivata la firma col Monza di Valentin Carboni. Attesa ...Operazione che può con condurre alla permanenza di. Meret dal Napoli No'. La strategia di ... Senza dimenticare Bisseck, e la volontà del club di valorizzare giovani comee Carboni. ...

Bonazzoli: «Lukaku attaccante di spessore. Alla Juventus darebbe una grossa mano» Inter-News.it

StampaLa Salernitana deve cedere gli elementi che non rientrano nel progetto, ma l’operazione non è affatto semplice. Inter prima e Verona poi si sono interessate a Bonazzoli ma per il momento il manc ...StampaLa Salernitana deve cedere gli elementi che non rientrano nel progetto, ma l’operazione non è affatto semplice. Inter prima e Verona poi si sono interessate a Bonazzoli ma per il momento il manc ...