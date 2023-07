Bombardamenti russi su Kharkiv e Zaporizhzhia | respinto attacco con droni in Crimea Putin | «Useremo anche noi bombe a grappolo»

(Di domenica 16 luglio 2023) Prosegue l’offensiva russa in Ucraina. Nella notte, in almeno metà del Pese, sono scattate le sirene d’allarme, dopo che si sono registrate esplosioni a, la seconda dell’Ucraina e la più vicina al confine con laa, l’allerta è salitaa Sumi e Poltava. Secondo quanto riferito dall’Ansa i colpi potrebbero essere partiti da degli S-300, e hanno spinto i residenti nei bunker. Il sindaco di, Igor Terekhov, ha confermato le esplosione sul suo canale Telegram: «Gli occupantihanno colpito la città nord-orientale dell’Ucraina dicon missili nelle prime ore di domenica 16 luglio. Secondo le informazioni preliminari, i missili hanno colpito la parte centrale della città. Unè stato registrato nel distretto Shevchenkivskyi di ...

Secondo i soldati ucraini, "la lunga preparazione alla controffensiva, iniziata circa un mese fa in molte aree del campo di battaglia nell'Est e nel Sud dell'Ucraina, ha dato aiil tempo di ......denunciare il grave comportamento del Presidente russo Vladimir Putin e dai vertici militari... Daisu obiettivi civili fino all'"ecocidio" provocato dal crollo della diga di ...Perch Per proteggere il più possibile i ragazzi dai. Basta pubblicare uno scatto o un video per permettere aidi individuare la posizione e quindi trasformarla in un bersaglio. ...

Putin: "Useremo bombe a grappolo se lo fa Kiev". Wp, mine russe rallentano controffensiva ucraina - Putin: studieremo attrezzatura occidentale catturata in Ucraina - Putin: studieremo attrezzatura occidentale catturata in Ucraina RaiNews

La fornitura di munizioni a grappolo all'Ucraina e il loro utilizzo "devono essere considerati un crimine": così il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista ripresa dalla Tass, sottolineando c ...Prosegue l’offensiva russa in Ucraina. Nella notte, in almeno metà del Pese, sono scattate le sirene d’allarme, dopo che si sono registrate esplosioni a Kharkiv, la seconda dell’Ucraina e la più vicin ...