Bomba a Firenze | Cassazione conferma condanne agli anarchici Attentato alla libreria il Bargello Artificiere gravemente ferito

(Di domenica 16 luglio 2023)te dCorte diper duea otto anni di reclusione per il ferimento dell'della polizia di Stato Mario Vece, investito, la notte di Capodanno 2017, dall'esplosione di un ordigno piazzato davantiIldi, attività commerciale ritenuta vicina a Casapound

Lacontro la libreria Il Bargello: rimase ferito l'artificiere della polizia Mario Vece... bollettino del giorno di Natale con 3.438 nuovi casi positivi 25 Dicembre 2021- Falso allarmeal Palazzo di Giustizia 24 Gennaio 2014 Dalla Regione oltre 500.000 euro alle ...... Anteo e Colosseo di Milano, Nazionale di Torino, Rialto di Bologna e Fiorella dicon "... Anderson parla anche di una serie di paure umane, collettive (laatomica) e individuali (la ...

Bomba Firenze: Cassazione conferma condanne per 2 anarchici Agenzia ANSA

Condanne confermate dalla Corte di Cassazione per due anarchici a otto anni di reclusione per il ferimento dell’artificiere della polizia di Stato Mario Vece, investito, la notte di ...Definitiva la condanna per gli anarchici Pierloreto Fallanca e Salvatore Vespertino, ritenuti responsabili dell'ordigno che fece perdere una mano e un occhio al poliziotto Mario Vece.