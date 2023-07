Bologna | 13-0 al Rio Pusteria | protagonisti Ebone e Arnautovic

Pusteria -0 - 13Pusteria: Mair S., Furlani, Mair P., Hofer A., Oberhofer, Krsic, Rabjia, Schrott, Widmann (dal 28 Gatterer), Vecchio A. (dal 33 Mutschlechner), Hofer L.. All.: ...Il tabellino diPusteria, amichevole estiva di domenica 17 luglio che segna il primo test stagionale del 2023 per i rossoblù. Gli uomini di Motta si impongono per 13 - 0 nella prima sgambata in ritiro. ...Ilva in doppia cifra nel primo test estivo. Gli uomini allenati da Thiago Motta segnano 13 reti contro ilPusteria nel pomeriggio a Valles in un match che fornito le prime indicazioni in ...

Arnautovic ne segna tre, Ebone addirittura quattro. Bene anche Schouten in cabina di regia e un Ferguson fresco di rinnovo ...Nella ripresa spazio in difesa al nuovo arrivato Beukema con l’olandese che ha giocato accanto a Sosa. Sempre nel secondo tempo si è visto anche Posch e da lui sono arrivate rassicurazioni in vista ...