Bodo Glimt-FK Haugesund domenica 16 luglio 2023 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 16 luglio 2023) Passato senza problemi sul campo dell’Odds BK andando a +8 sul Tromso secondo in classifica, ildi Knutsen conclude il suo girone d’andata in Eliteserien ospitando in casa il FK. Gialloneri che con 11 vittorie in 14 gare non stanno conoscendo ostacoli, con la concorrenza che gradualmente sta mollando la presa verso quello che sembra essere il terzo titolo della InfoBetting: Scommesse Sportive e