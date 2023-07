Bimbo ucciso a Voghera | la madre è sedata e sotto stretta osservazione | «Ora pensiamo a lei»

Leggi su open.online

(Di domenica 16 luglio 2023) Ricoverata al san Matteo di Pavia, costantemente sorvegliata e, per paura che possa togliersi la vita. Così Elisa Roveda ha trascorso i primi due giorni in ospedale dopo la morte del figlio Luca. Sulla dinamica non sembrano esserci molti dubbi. Il, 1 anno il prossimo 30 luglio, sarebbe stato strangolato dallache soffre di sindrome post-partum. Il marito e ladi lei, insieme agli altri parenti, in questi lunghi mesi hanno fatto i turni per non lasciarla mai sola. Non perché la donna potesse essere un pericolo per il figlio, a lungo cercato e voluto, ma per se stessa. E così ora che i carabinieri l’hanno arrestata, con l’interrogatorio differito più avanti quando sarà nelle condizioni di sostenerlo, Elisa continua a essere vigilata, perché la paura è sempre la stessa. Che possa suicidarsi. Non ...