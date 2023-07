Bimbo di 8 anni semina il panico in minimoto | la mamma denunciata per abbandono

(Di domenica 16 luglio 2023) Una donna è seduta al tavolino di un bar e sorseggia una bevanda fresca, dà le spalle alla piazza. Dietro di lei, un bambino di 8iltra i pedoni a largo Berlinguer, nel centro di Napoli, in sella a una mini-moto da pista, mezzo in grado di raggiungere i 50 chilometri orari...

Feriti anche due passanti, un uomo con unDi: Redazione Sardegna Live Sono tre le persone estratte vive dalle macerie della palazzina ... Tra i primi, erano stati salvati una ragazza di 19e ...... il termosifone non era stato né urtato né sollecitato in altro modo: il cedimento è stato improvviso e solo il caso ha fatto sì che il bambino di 6non riportasse conseguenze più gravi: se il ......36:24 Feriti anche un passante e unFeriti anche un passante e un, soccorsi e medicati (...viva una ragazza Estratta viva e trasportata in ospedale ragazza (nome Pia) di circa 20. ...

Bimbo di 2 anni annega in una piscina nel Vicentino TGLA7

Amava andare in bicicletta nei momenti liberi dal lavoro, Damiano Bianchi, 37 anni, autista di autobus nel bresciano, che questa mattina stava facendo una lunga pedalata a Schilpario, ...I genitori non hanno capito cosa fosse successo, vedendo la bambina che giocava tranquillamente e poi scoppiare a piangere all'improvviso e accasciarsi a terra semicosciente ...