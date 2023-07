Biancaneve senza principe e 7 nani in nome del “politically correct” | scoppia la polemica per il nuovo film Disney

Infine, anche il principe - simbolo di potere patriarcale - sarà assente:, infatti, si salverà da sola,bisogno del "bacio non consensuale" che già avevo creato polemiche in passato.Anche il principe è stato silurato,si salva da sola e non ha bisogno di un uomo a cavallo per realizzare i propri sogni. .in versione 'politically correct': i sette nani diventano creature magiche e manca il principe. L'adattamento live action Disney, dal ...

La nuova Biancaneve politicamente corretta: è mulatta, senza nani e senza principe (troppo patriarcale) Corriere della Sera

Polemiche sull'ultimo film della Disney accusato di snaturare la favola del 1937. Silurato anche il principe azzurro: la protagonista si salva da sola ...E' polemica per l'ultimo film della Disney 'Biancaneve' accusato di aver snaturato la favola del 1937 in nome del "politically correct". Via principe azzurro e sette nani, sostituiti da creature magic ...