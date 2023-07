Biancaneve 2023 | i sette nani del live action cambiano completamente FOTO

(Di domenica 16 luglio 2023) Nelle nuovedal set britannico die i, versionedell’omonimo classico Disney, in uscita nel, possiamo vedere come i” del titolo siano profondamente cambiati rispetto all’iconografia classica; le immagini, raccolte in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail, mostrano infatti l’eroina Disney, qui impersonata da una comparsa, insieme al suo gioviale gruppo di compagni. Accanto alla gallerygrafica completa, che potete trovare qui, è stato diffuso anche un video amatoriale delle riprese, che vi proponiamo sotto. Com’è facile notare, l’allegra brigata presenta personaggi che, oltre a indossare capi di vestiario diversi e fortemente caratterizzati gli uni ...

Chi cavolo volete che creda a una" nomen omen " abbronzata Questa è roba buona solo per generare qualche meme di presa per il culo. Nel mondo reale o, per usare un'espressione più ...Il Daily Mail ha anticipato alcune immagini di scena del film in lavorazione, che vedrà l'attrice di origini colombiane Rachel Zegler nei panni di. Sinistra malata di polically correct. De ...Nel remake live - action die i sette nani non ci saranno i sette ...

Biancaneve, ecco come saranno gli ex sette nani nel live action Disney Sky Tg24

E' polemica per l'ultimo film della Disney 'Biancaneve' accusato di aver snaturato la favola del 1937 in nome del "politically correct". Via principe azzurro e sette nani, sostituiti da creature magic ...Disney contesta le foto dal set trapelate online che mostrano comparse e controfigure sul set del remake live-action Biancaneve e i 7 nani.