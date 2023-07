Bianca Atzei | “Secondo figlio? Stefano Corti me lo chiede ogni giorno”

Leggi su diredonna

(Di domenica 16 luglio 2023)non ha mai nascosto quanto desiderasse diventare mamma (in passato ha avuto anche un aborto spontaneo), proprio per questo non esita a manifestare la sua felicità ora che Noa Alexander, nato il 18 gennaio 2023, è tra le sue braccia. In più occasioni la cantante ha mostrato il suo bambino attraverso il suo profilo social e quello del compagno, anche in occasioni che hanno suscitato l’ilarità dei follower, come accaduto in occasione delle notti passate insonni. Vi raccomandiamo..., la dedica al suo bambino: "Il tuo profumo è diventato il mio" ...