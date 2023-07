Bergamo | chiusure notturne del ponte della circonvallazione | sabato sera di code e traffico

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023)e circolazione rallentata. Non è stato un(15 luglio) facile per gli automobilisti che hanno raggiuntoattraverso la, a causachiusura notturna per i lavori suldi Borgo Palazzo. In corso c’è il rifacimento dei giunti del viadotto: si tratta dell’ultimo lotto di lavori, il quale contrariamente al primo viene svolto in notturna, ragione per cui l’accesso sopra ilè interdetto dalle 20 alle 6 da circa un paio di settimane. E proseguiranno fino a completamento, per il quale non c’è ancora una data precisa fissata. “Abbiamo fatto questa scelta per evitare la chiusura di una corsia per volta durante le ore diurne, poiché sarebbe stato troppo ...