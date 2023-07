Benzina e diesel | perché gli aumenti tornano quest' estate?

Leggi su today

(Di domenica 16 luglio 2023) Il servito sfiora i 2 euro al litro. Dopo mesi di ribassi iniziati a metà aprile, i prezzi per fare rifornimento disono in aumento a luglio su tutta la rete stradale e autostradale. Tempo di partenze per le vacanze e di rincari per gli automobilisti, dunque. Diamo un'occhiata ai...