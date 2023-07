Belen Rodriguez | chi è il presunto nuovo fidanzato dopo De Martino | “Già quando stava con Antonino…” – VIDEO

Può esserci un'estate in cuie Stefano De Martino non incendino il gossip del Bel Paese Naturalmente no. E infatti sotto il caldo torrido di 'Caronte' la cronaca rosa si è impennata. Pare che il matrimonio tra l'...... passando per lo scandalo del presunto flirt con Stefano De Martino che sarebbe stata la miccia che ha fatto esplodere la relazione , molto fragile, con. La conduttrice è stata ...Le voci su una possibile separazione tra Stefano De Martino esi rincorrono da tempo. Ma adesso i fan, sempre molto attenti alle dinamiche di questa coppia che sta accendendo il gossip dell'estate, hanno notato qualcosa di strano. Alcuni messaggi ...

Solo poche ore fa, come abbiamo appreso, Belen è stata beccata mano nella mano con un misterioso uomo al compleanno di Ignazio Moser. Secondo gli utenti dunque la persona che si vede accanto alla ...Stando agli ultimi gossip sarebbe finita di nuovo tra la Rodriguez e De Martino, che erano tornati insieme a dicembre 2021 ...