Beautiful anticipazioni americane | Brooke furiosa per la relazione tra Hope e Thomas

(Di domenica 16 luglio 2023) Ledella soap operarivelano un’intensa situazione che coinvolge. Nel corso degli ultimi episodi,si è imbattuta in una scena scioccante: ha scopertoinsieme dopo essersi uniti nuovamente in un momento intimo. Dopo l’inaspettata scoperta,per latra sua figlia e il giovane Forrester, ritenendola inaccettabile considerando che la Logan è una donna sposata. Puntatedi: si scatena la rabbia diNelle tramedi ...

: Brooke chiede a Ridge se intende tornare da lei ma Ridge sarà molto chiaro con Brooke . Lo stilista le dirà di non voler continuare con i loro tira e molla . La Logan ...del 17 luglio: Brooke si confronta con Ridge Ormai è noto a tutti che Brooke ha ricominciato a bere perché Sheila, durante la notte di Capodanno, ha sostituito l'etichetta ...Americane: Brooke scopre Hope e Thomas a letto insieme Le cose potrebbero presto degenerare e la "colpa" potrebbe essere di Brooke. Mettiamo tra virgolette il termine colpa ...

Beautiful Anticipazioni: Puntate dal 24 al 30 luglio 2023, ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane ComingSoon.it

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Brooke chiederà a Ridge se abbia intenzione o ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke scoprirà Hope e Thomas a letto insieme. La Logan non riuscir a trattenersi e sgriderà la figlia per aver tradito così tanto la fiducia di ...