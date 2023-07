Beautiful | anticipazioni 17 luglio | Ridge delude Brooke Taylor fa i complimenti a Steffy

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 16 luglio 2023)17: incontro piuttosto teso trasul ritorno a casa di lui…Ora c’è! Intanto lei si complimenta conper ciò che ha fatto…17non torna daOra chesanno cosa ha fatto a lei Sheila, la Logan chiede al marito quando si deciderà una volta per tutte a tornare e il Forrester entra in crisi, dato il suo riavvicinamento a: non vuole fare del male alla ex moglie… Nel frattempo quest’ultima elogiaper il coraggio dimostrato denunciando la Carter e facendola cadere in una trappola perfetta perché ...