Bayern Monaco | Tuchel parla del possibile arrivo di Kim dal Napoli

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, c'è il dubbio sul rientro di Neuer: la situazione di Sommer Il rientro di Neuer nella porta delrischia di subire un posticipo: i bavaresi parleranno con Sommer per ...Più difficile di quanto non si pensasse l'acquisto di Yann Sommer da parte dell'Inter . Secondo quanto raccolto da Sky Sport Deutschland, infatti, ilsarebbe restio a lasciar partire lo svizzero in quanto non ha ancora certezze sul recupero di Manuel Neuer, che procede a rilento e che rischia di far slittare il ritorno. In linea ...Algli è stato riservato poco spazio e in un'intervista a Kicker ha detto espressamente: "Voglio giocare di più, se possibile al. Altrimenti dove gioco al 100%" . E i rossoneri ...

In 33 gare giocate, fino alla conquista della B sul campo dopo il play-in, ha messo insieme numeri significativi: 12,5 punti, combinati con 2,8 rimbalzi, 3 assist e 1… Leggi ...Rajan Hothi15 luglio 2023 alle 17:43 ET3 minuti per leggere Achraf Hakimi potrebbe unirsi a un’altra delle migliori squadre europee mentre il Manchester City ...