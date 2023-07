Bayern Monaco-Kane | i tedeschi volano a Londra per convincere il Tottenham

Continua il tira e molla delper Harry Kane . Ormai è noto a tutti che l'attaccante inglese sia il predestinato a prendere il posto lasciato da Lewandowski due anni fa, ma convincere il Tottenham è un'impresa. E lo ...Le due principali ipotesi portano a Sommer, portiere dele Trubin estremo difensore dello Shakhtar. Un giocatore esperto e un giovane da far crescere per assicurarsi il presente e il ...Kim Min - jae continua a mandare messaggi dalla Corea del Sud e sui social ha pubblicato una foto con accanto Lourenco Rita, suo agente portoghese: Kim Min - jae, l'indizio sui social 'Un momento speciale' le parole del difensore, riferite con ogni probabilità al passaggio ormai certo al. Nel frattempo il suo entourage l'ha ...

Per bocca di Uli Hoeness, per la prima volta il Bayern Monaco ha ammesso pubblicamente l'intenzione di ingaggiare il centravanti inglese Harry Kane ...Per bocca di Uli Hoeness, per la prima volta il Bayern Monaco ha ammesso pubblicamente l'intenzione di ingaggiare il centravanti inglese Harry Kane dal ...