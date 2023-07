Bari | spunta l’idea Menez per l’attacco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 luglio 2023) Ildopo aver salutato alcuni protagonisti delle passate stagioni come Folorunsho e Antenucci, ora è alla ricerca del colpo offensivo: ideaIldopo aver salutato alcuni protagonisti delle passate stagioni come Folorunsho e Antenucci, ora è alla ricerca del colpo offensivo: idea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista è concreta visto che il giocatore è svincolato dopo tre anni alla Reggina. Sarebbe un rinforzo d’esperienza importante per Mignani.