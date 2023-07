(Di domenica 16 luglio 2023) Il centrocampista firmerà il contratto, poi scenderà in campo tra le foto. Infine vi sarà la prima conferenza al Barça

Barcellona, la data della presentazione di Gundogan ItaSportPress

Ilkay Gündogan è un nuovo giocatore del Barcellona e prossima settima si presenterà ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. La data scelta dal club per la presentazione è il prossimo lunedì 17 e avverrà ...La dirigenza del Barcellona potrebbe proporre all' Inter l'acquisto di Clement Lenglet, che sarebbe finito fuori dal progetto tattico dell'allenatore Xavi; i nerazzurri starebbero riflettendo ...