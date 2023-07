Barcellona | interesse dall'Arabia per Raphinha

Commenta per primo Anche se non c'è ancora nessuna offerta sul tavolo, ilè conscio del fortedell'Al - Hilal, squadra dell'Arabia Saudita, per Raphinha . Il club catalano, come riporta Mundo Deportivo, attende sviluppi e vorrebbe arrivare a incassare ...La decisione sul futuro di Kessie si avvicina mentre ildeve fare i conti con l'dell'Arabia e della Juventus. Come sottolineano anche da 'Marca', dopo l'arrivo di Gundogan la ...Sul centrocampista brasiliano, ritornato dal prestito al Liverpool, è forte l'della ... Infatti, a preoccupare, è l'elevato stipendio percepito dall'ex: 5,5/6 milioni di euro a ...

Fabrizio Romano, tramite Twitter, ha spiegato che presto potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti: “Un nuovo round di colloqui è stato programmato dalla Juventus per l'affare Franck Kessie.Il possibile ritorno in Serie A o l'offerta dell'Arabia, adesso, il giocatore è ad un bivio importante: tutti i dettagli.