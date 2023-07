Barbara D' Urso perde la causa contro ' Er Faina' L' aveva chiamata ' imbecille' | per i giudici è solo ' cattivo gusto'

(Di domenica 16 luglio 2023)D'laper diffamazioneDamiano Coccia , detto ' Er'. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 lodenunciato dopo che l' influencer l'definita '' in ...

D'perde la causa per diffamazione contro Damiano Coccia , detto ' Er Faina '. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 lo aveva denunciato dopo che l' influencer l'aveva definita 'imbecille' in ...Damiano Coccia , noto su Instagram (dove ha 1 milione di followers) e in tv (dove ha partecipato nel 2019 a Temptation Island ) come Er Faina , ha battutod'in tribubale, dopo che quest'ultima lo aveva trascinato innanzi alla giustizia con l'accusa di diffamazione presentata nel 2019. Il gip Giulia Arceri ha disposto l'archiviazione del ......una foto che lo ritrae di spalle con una sacco dell'immondizia nero con scritto sopra 'd'... Er Faina disse di d': "più che cretina sei imbecille", dopo che la conduttrice stessa, per ...

Barbara d'Urso contro «Er Faina» in tribunale: l'aveva chiamata «'mbecille» ma per il giudice era solo «sarcastico» Corriere Roma

Damiano Coccia detto Er Faina vince in tribunale contro la conduttrice campana: le sue sparate non sono diffamatorie ...