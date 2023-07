Barbara d' Urso perde la causa contro ' Er Faina' | la definì imbecille

(Di domenica 16 luglio 2023) La parola fine sulla lunga battaglia legale trad'e Damiano Coccia, alias 'Er', è arrivata in questi giorni. La conduttrice ha perso laper diffamazionel'influencer romano, che tra il 2015 e il 2018 l'attaccò spesso nei suoi video social. La denuncia da parte...

Barbara d'Urso contro «Er Faina» in tribunale: l'aveva chiamata «'mbecille» ma per il giudice era solo «sarcastico» Corriere Roma

Barbara D'Urso perde la causa per diffamazione contro Damiano Coccia, detto «Er Faina». La ex conduttrice di Pomeriggio 5 lo aveva denunciato ...