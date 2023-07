Balogun | per l’Inter un solo ostacolo! I prezzi degli altri due ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 luglio 2023)è il preferito delper sopperire al mancato ritorno di Romelu Lukaku. Sul taccuino nerazzurro anchedue profili diversi PIANO B ? A Sky Sport 24 illustrano la situazione attaccanti in casa Inter: «Il piano B a Lukaku è, giocatore dell'Arsenal, ma in prestito nell'ultima stagione al Reims. 21 gol nella prima stagione in Francia. Giocatore veloce, che sa fare gol e che può rientrare benissimo nel gioco di Inzaghi. Numeri? Segna di destro, di sinistro e anche di testa. Ha voglia di essere protagonista, all'Arsenal non avrebbe spazio. Prezzo alto. Morata e Taremi profili diversi, danno esperienza. Uno conosce già la Serie A. Taremi a 25 si può chiudere, per Morata tra 10-12 si può liberare».