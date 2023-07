Balogun | l’Inter riparte da lui per il dopo Lukaku Un solo indugio – TS

(Di domenica 16 luglio 2023) Fra i nomi attenzionati dalper l’attacco il primo è quello di. TuttoSport spiega la situazione del calciatore, le cifre richieste, e la preoccupazione dei nerazzurri. PRESUPPOSTI – Salutato Romeluinizia a stilare la lista di nuovi profili per l’attacco che possano sostituirlo. Secondo quanto emerge da TuttoSport il primo nome scritto sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Folarin. Piero Ausilio e Dario Baccin, infatti, hanno apprezzato le performance del calciatore nella stagione trascorsa al Reims, prima di tornare all’Arsenal. Per questo motivoha chiesto, già da qualche tempo, informazioni sull’attaccante e sui costi dell’operazione che lo porterebbe a Milano. Le cifre richieste dall’Arsenal (40 milioni di euro) sono ...

MILANO - Impossibile nasconderlo: l'addio a Lukaku cambia tanto, se non tutto per il mercato nerazzurro. Ma il comportamento di Big Rom è stato inaccettabile: una mancanza di rispetto assoluta, che ha azzerato qualsiasi possibilità di ... L'Inter perso Lukaku é pronta a lanciarsi su Folarin Balogun dell'Arsenal, scatenando così l'ennesimo derby di mercato con il Milan che segue da tempo la punta americana. I rossoneri intanto hanno ... Parte il toto-centravanti e anche per l'Inter si parla di Morata (che deve avere un agente più bravo di lui) e Taremi, e dei più giovani (e più cari) Balogun (Arsenal) e Sesko (Lipsia).