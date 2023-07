Rimane una nota di colore e di vita che torna virale negli anni: una( Rima Baransi) in vacanza in Italia si innamora di questa melodia camminando per strada. Suo padre la incoraggia a ballare dicendo: "Dai Rima, balla per tuo padre, fallo per me..... primadel Balletto Mariinskij, nel 1901. Da questa suggestione prende le mosse un lavoro ...potesse generare grande teatro" scrive l'autore e regista nelle note" 'Milk' delBashar ...Rimane una nota di colore e di vita che torna virale negli anni: una( Rima Baransi) in vacanza in Italia si innamora di questa melodia camminando per strada. Suo padre la incoraggia a ballare dicendo: "Dai Rima, balla per tuo padre, fallo per me..

Ballerina palestinese balla a Trieste in piazza TGLA7

Rimane una nota di colore e di vita che torna virale negli anni: una ballerina palestinese ( Rima Baransi) in vacanza in Italia si innamora di questa melodia camminando per strada. Suo padre la ...