Bagno notturno nel lago Maggiore | morto un ragazzo di 29 anni

(Di domenica 16 luglio 2023) Undi 29è annegato la scorsa notte nelle acque del. L’allarme è scattato alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Il giovane, secondo quanto riscostruito, si era tuffato in acqua per uned è stato visto inabissarsi da alcune persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con i sommozzatori di Milano. I subacquei hanno poi trovato il 29enne sul fondale e lo hanno recuperato per affidarlo al personale sanitario, che cercato di rianimarlo senza successo.

