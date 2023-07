Bagna la frisella | poi la mozzarella | il video-scandalo | è bufera | Guarda

(Di domenica 16 luglio 2023)re unain mare può essere pericoloso. Ildi una turista che appoggia unain acqua insieme a unain poche ore è diventato virale sui social. La donna, a bordo di una piccola imbarcazione, inzuppa lain mare, la condisce con pomodorini per poi concludere il piatto da chef improvvisata con la. Un brevissimo filmato che ha fatto scoppiare la. Questo pasto ha radici antiche ad esempio in Puglia, era il pranzo dei pescatori. Ma nel caso della turista qualcosa sui social è andato nel verso storto. Infatti è stata fortemente criticata perché non si trovava in mare aperto e vicino alla sua barca c'erano altri piccoli natanti. Da qui l'accusa di mettere a rischio la propria salute dato ...

