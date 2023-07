(Di domenica 16 luglio 2023) L'ha accusato ladi non aver adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'accordo di cessate il fuoco mediato da Mosca del 2020 per porre fine ai combattimenti con l'Armenia per il ...

2.40 Baku:viola accordi sul Karabakh L'ha accusato ladi non aver adempiuto ai suoi obblighi sul cessate il fuoco mediato da Mosca del 2020 per porre fine ai combattimenti con l'Armenia per il controllo della regione del ...L'ha accusato ladi non aver adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'accordo di cessate il fuoco mediato da Mosca del 2020 per porre fine ai combattimenti con l'Armenia per il ..."Mosca non ci ha difesi dall'". L'Armenia denuncia e non firma Lavuole essere l'unico arbitro nel Nagorno - Karabakh La mediazione di Putin per la pace nel Nagorno - Karabakh

Azerbaigian, 'Russia inadempiente sul Karaback' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L'Azerbaigian ha accusato la Russia di non aver adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'accordo di cessate il fuoco mediato da Mosca del 2020 per porre fine ai combattimenti con l'Armenia per il cont ...• Nyt: nelle prime settimane della controffensiva Kiev ha perso il 20% delle armi. • Mosca: «Sventato attentato a due giornaliste russe: 6 arresti». • Zelensky: «La velocità della fine della guerra ...