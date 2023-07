Auto contro un albero | un morto di 16 anni e 3 feriti gravi

Lui la segue, le incendia l'davanti alla caserma e finisce in manette. E' l'ennesima vicenda di violenzale donne, avvenuta ad Afragola (Napoli). La giovane, poco dopo essere stata ...A quanto si apprende è coinvolta una Fiat Punto che ha perso il controllo impattando violentementeun albero. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, il personale ...... in via Nazario Sauro, andando a schiantarsi violentementeun'abitazione a lato della carreggiata. L'urto è stato violento al punto da squarciare la parete esterna della casa e l'ha poi ...

Incidente ai Lidi Ferraresi, auto contro moto in Romea: muore trentenne il Resto del Carlino

Oggiono, 16 luglio 2023 – Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro una recinzione, che ha abbattuto. A bordo c'erano anche i suoi due figli di 5 e 7 anni. L'incidente è successo sabato ...Scontro tra tre auto nella tarda serata di sabato, lungo la strada statale 640, tra i territori di Agrigento e Favara. Due persone rimaste ferite, una delle quali, è stata estratta dai rottami ...