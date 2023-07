Auto contro un albero a Catanzaro | morto un 16enne | feriti i 3 amici che erano con lui

Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... che si dice pronto alla mobilitazione al fianco di agricoltori e proprietari terrieriun ...Disabili edelettriche saranno esenti dal pagamento, previa esposizione di contrassegni e ... Sui social è pieno di postl'ordinanza, ma soprattutto di segnalazioni di disagi: in primo luogo ...Il suo onomastico […] Navigazione articoli A12, perde il controllo dell'e si schiantala parete della galleria: tre feriti Escursionista di La Spezia muore sulle Alpi Apuane

Un altro incidente mortale sulle strade della Bergamasca. Domenica 16 luglio a Schilpario in Valle di Scalve un ciclista ha perso la vita in un incidente un ciclista di 37 anni, si chiamava Damiano ...Nuovo raid contro le auto in città, Questa notte i teppisti hanno colpito in via Luigi Corsi e via XX Settembre tagliando le gomme a numerose macchine parcheggiate. La notte prima un analogo raid era ...