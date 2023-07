Jessica Bouzas Maneiro è la campionessa della 13ª edizione dell'Open. La tennista iberica si è imposta su Raluca Serban per 6 - 2 6 - 4 nell'atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale femminile con $60.000 di montepremi. La finale tra le ...Jessica Bouzas Maneiro è la campionessa della 13ª edizione dell'Open. La tennista iberica si è imposta su Raluca Serban per 6 - 2 6 - 4 nell'atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale femminile con $60.000 di montepremi. La finale tra le ...La miglior finale possibile per la 13ª edizione dell'Open. La prima testa di serie Jessica Bouzas Maneiro si giocherà il titolo contro la numero due del seeding Raluca Serban nell'appuntamento che andrà in scena domenica 16 luglio alle ore 10.

ATV Tennis Open: trionfa la spagnola Bouzas Maneiro Tiscali

