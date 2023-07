Atp Newport 2023 | programma e orari lunedì 17 luglio

... atteso da Diallo, non gioca dal Masters 1000 di Miami 2022 ROMA - Il ritorno in campo di Kevin Anderson è uno dei motivi di maggiore curiosità per l'Infosys Hall of Fame Open, l'250 di...Nello stesso quarto di Tommy Paul anche John Isner, quattro volte vincitore del torneo di, ... ventunenne numero 140 del ranking. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile ...ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI, IL TABELLONE Il 26enne Tommy Paul, alla prima partecipazione, è la testa di serie numero 1. Numero 15 del mondo, ...

ATP Newport, il tabellone: Paul testa di serie numero 1. Ritorno in campo per Kevin Anderson Ubitennis

Maestrelli si trova a tre punti dal match nel tie-break del terzo set, mentre Nardi non riesce a sfruttare il vantaggio di un set e un break ...Archiviato Wimbledon, il circuito maggiore maschile riparte da due tornei, di scena entrambi sulla terra battuta: l’Atp 250 di Bastad e l’Atp 250 di Gstaad. Aspettando l’esito delle qualificazioni, so ...